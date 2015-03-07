На выборах в США победил мертвый кандидат

Фриман получил 53% голосов, обогнав представителя республиканцев Джека Дови, у которого 46,9% голосов, сообщает Insider со ссылкой на Reuters.

48-летний Фриман умер на прошлой неделе от рака, после того, как бюллетени были отправлены по почте избирателям в Вашингтоне, где все голосование проходит по почте.

"Такое случается крайне редко, - заявила Брайан Зилстра, секретарь госдепартамента, - но все шло по протоколу".

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Как только все бюллетени обработают на следующей неделе, если Фриман выиграет голосование, демократы все же получат его место в Палате представителей, заявила Зилстра.

Демократическая партия проведет отдельное голосование за трех кандидатов на место Фримана. Это место в Палате представителей Сената будет действующим на два года.