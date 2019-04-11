Трамп назвал "жестким" решение Евросоюза по Brexit

Трамп добавил, что ЕС также является жестким торговым партнером для Соединенных Штатов, но это изменится.

Евросоюз принял жесткое решение по отношению к Британии и Brexit, заявил президент США Дональд Трамп.

"Очень жаль, что Европейский Союз является таким жестким по отношению к Великобритании и процессу Brexit", - написал он в своем Twitter.

Трамп добавил, что ЕС также является жестким торговым партнером для Соединенных Штатов, но это изменится.

Too bad that the European Union is being so tough on the United Kingdom and Brexit. The E.U. is likewise a brutal trading partner with the United States, which will change. Sometimes in life you have to let people breathe before it all comes back to bite you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 квітня 2019 р.

Напомним, страны Евросоюза и Британия договорились о "гибком" продлении максимальной отсрочки Brexit до 31 октября этого года.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что согласно европейским законам Великобритания может принять участие в выборах в Европейский парламент.

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В ответ на это премьер Британии Тереза Мэй заявила, что страна может покинуть ЕС еще до выборов.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.