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Трамп назвал "жестким" решение Евросоюза по Brexit

10:01, 11 апреля 2019
Мир
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Дональд Трамп / фото REUTERS

"Очень жаль, что Европейский Союз является таким жестким по отношению к Великобритании и процессу Brexit", - написал он в своем Twitter.

Трамп добавил, что ЕС также является жестким торговым партнером для Соединенных Штатов, но это изменится.

Напомним, страны Евросоюза и Британия договорились о "гибком" продлении максимальной отсрочки Brexit до 31 октября этого года.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что согласно европейским законам Великобритания может принять участие в выборах в Европейский парламент.

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В ответ на это премьер Британии Тереза Мэй заявила, что страна может покинуть ЕС еще до выборов.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.

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Теги: #Brexit#Дональд Трамп