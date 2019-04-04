Foreign Policy: Россия постоянно обманывает GPS для «защиты» Путина

Попытки Кремля манипулировать глобальной навигационной системой оказались более интенсивными, чем считалось ранее.

Исследователи аналитического центра в Вашингтоне заметили, что странные вещи происходят каждый раз, как президент России Владимир Путин приближается к гавани. GPS-системы пришвартованных там кораблей вдруг перебрасывают суда на много миль от их фактического положения. Таким образом корабли оказываются на взлетной полосе аэропорта неподалеку.

Как пишет Foreign Policy, эксперты группы C4ADS видят только одно объяснение этому трюку. Путину путешествует с мобильным устройством, которое дурит GPS. А в более широком плане, по мнению экспертов, манипуляции России глобальными навигационными системами более масштабные, чем считалось до этого времени.

«Россия продолжает действовать как первооткрыватель в этом пространстве, разоблачая свое желание не только разворачивать возможности с целью защиты своих VIP-ов и стратегически важных объектов, но и использовать эти техники с целью продвижения своих целей на передовой в Сирии и у российских европейских границ», - говорится в отчете C4ADS.

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В рамках кремлевских попыток подорвать преимущество Запада в высокоточном оружии, российские военные много инвестировали в развитие электронных средств войны, значительно улучшив свои возможности в блокировании систем связи противника, на которых базируется американская идея «сетицентрической» стратегии боя.

«Умное оружие требует умных людей, которые бы говорили ему умные вещи. Ему нужны координаты позиций. Ему нужны системы навигации», - сказал эксперт из российских Вооруженных сил Майкл Кофман.

«Темп операций требует постоянного доступа к данным в реальном времени. И российская армия думает, что электронные средства войны могут быть ответом на доминирование США в высокоточном оружии и атаках с воздуха», - добавил он.

Издание пишет, Россия впервые использовала свои технологии в Украине и Сирии, блокируя радиосигналы, GPS и сигналы радаров. В Сирии американские командиры жаловались на «агрессивную среду электронной войны». Поэтому армия США теперь делает шаги в направлении обновления своих собственных систем.

Российская ставка на электронную войну распространяется и на личную безопасность Путина. И устройство для искажения сигналов GPS используется для защиты российского автократа от атак беспилотников. Но использование таких технологий можно отследить, что дает беспрецедентную возможность изучить эффективность и масштабы российских возможностей.

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Охранники Путина используют то, что на первый взгляд кажется контринтуитивным подходом для предотвращения покушений с помощью дронов. Прибор для обмана GPS, который Путин возит с собой, выдает себя за гражданский GPS-сигнал и передает приемнику фальшивые координаты локальных аэропортов. Он выбирает именно аэропорты, потому что коммерческие беспилотники обычно имеют встроенный защитный механизм, который заставляет их автоматически приземляться или выключаться, когда они попадают на территорию аэропорта.

Теоретически беспилотники, которые работают рядом с Путиным, должны выключаться или приземляться. Страх перед покушением, совершенным в такой способ, вполне реалистичный. В прошлом году диктатор Венесуэлы Николас Мадуро пережил такую попытку его убить, когда беспилотный аппарат со взрывчаткой атаковал его.

Но российское использование систем обмана GPS имеют неожиданное побочное действие. В сентябре 2016 года Путин отправился в оккупированный украинский Крым. Вместе с премьером Дмитрием Медведевым они хотели проверить лично прогресс построения пресловутого моста через Керченский пролив, на который Москва потратила 4 миллиарда долларов. Когда они прибыли на место, системы идентификации кораблей неподалеку, которые полагаются на GPS, начали показывать, что эти суда стоят в аэропорту Симферополя за 125 миль от своего физического расположения.

Через два года после того Путин вернулся в Керчь, чтобы проехаться на грузовике по мосту. И снова все корабли в районе мгновенно переместились в аэропорт в Анапе. Изучив такие странные изменения в данных геолокации кораблей, исследователи C4ADS смогли впервые оценить масштабы того, как Россия манипулирует GPS. Между февралем 2016 года и ноябрем 2018-го таких случаев было 9883. Это указывает на то, что российские попытки обмануть GPS более масштабные и распространенные, чем считалось ранее.