Business Insider: Армия США возрождают тактику Холодной войны, чтобы застать Россию врасплох

Пентагон возрождает способность молниеносно перебрасывать и развертывать американские войска в Европе, чтобы отразить российскую атаку.

Вооруженные силы США возвращаются к мобилизационной «незаметной» стратегии для того, чтобы действовать быстрее, более непредсказуемо и, наконец, нанести более мощный удар в случае полномасштабного конфликта с Россией. В начале этого месяца сотни американских солдат были неожиданно поставлены в известность о переброске в Европу. Через неделю они уже были на полигоне в Польше, где выполняли маневры.

«Мы возвращаемся к нулевой заметности», - сказал командир второй бронетанковой бригады полковник Чэд Чалфонт.

Как пишет Business Insider, во времена Холодной войны США и союзники в Европе поддерживали возможность быстрой мобилизации для сдерживания агрессии СССР. После падения советской империи эти боевые мышцы Запада атрофировались, а готовность быстрой переброски сил сократилась.

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А потом в 2014 году Россия оккупировала украинский Крым. И это стало звонком для пробуждения США, их союзников и партнеров. А военные командиры начали «откапывать» старые стратегии "Холодной войны". Американская армия возродила молниеносную мобилизацию в рамках новой стратегии Пентагона о динамическом развертывании сил, которая разработана так, чтобы с одной стороны США были стратегически предсказуемыми, но непредсказуемыми операционно. И способность резко увеличивать контингент в Европе критически важен для этой цели.

Однако, легче сказать, чем сделать. Во время учений в разных уголках Европы военные США обнаружили, что они на длительное время теряют доступ к своему оборудованию. А прибытие бронетанкового подразделения без, собственно, танков и другой бронетехники никому не нужно.

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«Мы должны быть способными двигаться так же или быстрее, чем Россия, чтобы эффективно ее сдерживать», - пояснил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес.

В Пентагоне хотят, чтобы быстрая переброска войск с «нулевой заметностью» стала новой нормой для американской армии.