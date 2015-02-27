Полиция Испании задержала 8 граждан, воевавших за "ДНР" и "ЛНР"

Об этом пишет газета El Pais со ссылкой на официальные источники, передает "ЕвроПравда". Аресты были проведены в Астурии, Каталонии, Экстремадуре, Мурсии, Наварре и Мадриде.

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Это произошло в ходе операции, проведенной сегодня рано утром. Задержанные принимали участие в вооруженном конфликте на Донбассе, их обвиняют в таких преступлениях, как убийство, хранение оружия и взрывчатых веществ, а также действиях, направленных против интересов Испании.

Эта операция является кульминацией нескольких расследований, которые находились в производстве Генерального информационного бюро под руководством Национального суда Испании. В настоящее время расследование продолжается.