Израиль заявил, что Трамп в понедельник подпишет указ о признании их суверенитета над Голанскими высотами

Церемония состоится в Белом доме при участии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 25 марта, подпишет указ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исполняющего обязанности министра иностранных дел Израиля Исраэля Каца.

По его словам, церемония состоится в Белом доме при участии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Завтра президент Трамп в присутствии премьер-министра Нетаньяху подпишет указ о признании суверенитета Израиля над Голанами. Отношения Израиля и США стали более тесные, чем когда-либо», - заявил Кац.

По данным издания, высокопоставленный чиновник США заявил на прошлой неделе, что администрация Трампа готовит официальный документ для кодификации поддержки аннексии Израилем стратегического плато, захваченного у Сирии в ходе ближневосточной войны 1967 года.

Организация Объединенных Наций считает, что удерживаемые Израилем Голаны являются оккупированной территорией.