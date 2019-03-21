Лондонские пожарные обвинили детский мультфильм «Свинка Пеппа» в сексизме

Критика на мультфильм обрушилась в связи с начатой Лондонским управлением кампанией в соцсетях с хештегом #FirefightingSexism, которая призвана показать девочкам, что они тоже могут работать в пожарной службе.

Лондонское пожарное управление обвинило в сексизме детский мультфильм «Свинка Пеппа» из-за серии, в которой мать главной героини называют fireman («пожарный»).

Управление заявило, что создатели мультфильма «пропагандируют детям гендерные стереотипы», пишет The Babel.

Читайте такжеБританским фанатам ММА вместо боя включили мультфильм про свинку Пеппу

«Мы не были пожарными в течение 30 лет. Ты оказываешь огромное влияние на детей и используешь устаревшую стереотипную гендерную формулировку, которая мешает девочкам избирать профессией борьбу с огнем», - говорится в сообщении управления.

Критика на мультфильм обрушилась в связи с начатой Лондонским управлением кампанией в соцсетях с хештегом #FirefightingSexism, которая призвана показать девочкам, что они тоже могут работать в пожарной службе.

Как сообщал УНИАН, родители в США жалуются, что из-за мультиков о свинке Пеппе их дети говорят с британским акцентом, хотя никогда не выезжали из родной страны или даже штата.