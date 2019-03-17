Эксперты подтвердили сходство двух авиакатастроф Boeing 737 в Эфиопии и Индонезии

С таким заявлением выступила министр транспорта Эфиопии Дагмавит Могес.

Эксперты, которые проводили анализ данных бортовых самописцев в Boeing 737 Max 8, потерпевшем крушение в Эфиопии 10 марта, подтвердили "явное сходство" с авиакатастрофой в Индонезии.

Об этом заявила в воскресенье, 17 марта, министр транспорта Эфиопии Дагмавит Могес, сообщает DW.

Анализ проводили эксперты французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA), они передали данные правительству Эфиопии, но детальная информации о сходствах не разглашается. По словам чиновницы, бортовые самописцы были в хорошем состоянии, что позволило провести экспертизы "почти всех зафиксированных данных". Правительство намерено через месяц опубликовать подробный отчет, заявила Могес.

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Как сообщал УНИАН, Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, среди которых были граждане 35 стран.

Эта катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за полгода - в конце октября 2018 года Boeing 737 Maх 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.

Сразу после катастрофы в Эфиопии многие страны приостановили полеты Boeing 737 Max 8. В частности, запрет над полетами над Европой ввело Агентство по авиационной безопасности Евросоюза (EASA).

Государственная авиационная служба Украины 13 марта также приняла решение запретить полеты на самолетах Boeing 737-8 Max или Boeing 737-9 Max в пределах, с или над территорией Украины.