Сиделку Стивена Хокинга обвинили в плохом обращении с ученым

Британский регулятор запретил ей дальше работать в сфере ухода за тяжело больными людьми.

Совет медсестринства и акушерства Великобритании лишил права практиковать одну из бывших сиделок Стивена Хокинга. Согласно решению ведомства, она «не придерживалась стандартов хорошего, профессионального ухода, который от нее ожидали и которого заслуживал профессор Хокинг».

Как пояснили в Совете, 61-летняя Патриция Дауди столкнулась с рядом обвинений в совершении нарушений во время ухода за выдающимся физиком, пишет The Guardian. Как отмечает издание, речь идет о финансовых нарушениях, нечестности, непредоставлении должного ухода и отказе сотрудничать с Советом медсестринства и акушерства. К тому же, у нее не обнаружили должной квалификации.

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СтивенХокинг умер в марте прошлого года в своем доме в Кембридже. Ему было 76 лет. Дауди работала на ученого на протяжении восьми лет. В 2016 году ее временно отстранили от исполнения обязанностей из-за подозрений в нарушениях. Директор Совета медсестринства и акушерства по вопросам соответствия практике Мэтью МакКлилланд сказал, что Дауди не сможет больше работать медсестрой.