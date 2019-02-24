В ЕС призвали Мадуро допустить гуманитарную помощь в Венесуэлу

В Брюсселе вновь призвали к проведению прозрачных президентских выборов и заявили, что готовы поддержать этот процесс через Международную контактную группу.

В Европейском союзе призвали режим Николаса Мадуро допустить гуманитарную помощь на территорию Венесуэлы.

Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини, обнародованном на сайте Совета ЕС.

"Отказ режима признать чрезвычайную гуманитарную ситуацию ведет к эскалации напряженности. Поступают тревожные сообщения о беспорядках, актах насилия и росте числа жертв, особенно в приграничных районах и среди коренного населения - пемонов", - говорится в заявлении.

Читайте такжеНа границе с Венесуэлой сожгли все грузовики с гумпомощью, есть пострадавшие (видео)

ЕС призывает не использовать военных для запугивания гражданских лиц и депутатов, которые мобилизовались для распределения помощи.

"Истоки продолжающегося в Венесуэле кризиса являются политическими и институциональными, поэтому решение может быть только политическим. Мы вновь заявляем о нашем решительном неприятии и осуждении насилия и любых инициатив, которые могут еще больше дестабилизировать регион", - отмечается в заявлении.

В Брюсселе вновь призвали к проведению прозрачных президентских выборов и заявили, что готовы поддержать этот процесс через Международную контактную группу.