Трамп не исключает возможности отправки войск США в Венесуэлу
Президент США Дональд Трамп не исключает военного вмешательства США в ситуацию в Венесуэле.
Об этом он заявил 3 февраля в интервью CNBC.
Президент США назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.
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"Это, бесспорно, один из вариантов", - сказал Трамп.
Также он заявил, что отклонил просьбу венесуэльского диктатора Николаса Мадуро о встрече.
"Мы очень далеко зашли в этом процессе", - пояснил президент США.
Напомним, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил телеканалу CNN, что не хотел бы военной интервенции США в Венесуэлу, однако допустил подобный сценарий.
Как сообщал УНИАН, лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.
До настоящего времени оппозиционера Гуайдо как легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки.