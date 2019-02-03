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Трамп не исключает возможности отправки войск США в Венесуэлу

21:22, 03 февраля 2019
Мир
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Трамп назвал отправку американских солдат "одним из вариантов" решения ситуации / Flickr/The U. S. Army

Об этом он заявил 3 февраля в интервью CNBC.

Президент США назвал возможную отправку американских солдат в Венесуэлу одним из вариантов.

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"Это, бесспорно, один из вариантов", - сказал Трамп.

Также он заявил, что отклонил просьбу венесуэльского диктатора Николаса Мадуро о встрече.

"Мы очень далеко зашли в этом процессе", - пояснил президент США.

Напомним, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил телеканалу CNN, что не хотел бы военной интервенции США в Венесуэлу, однако допустил подобный сценарий.

Как сообщал УНИАН, лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января.

До настоящего времени оппозиционера Гуайдо как легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки.

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Теги: #Трамп#США#Венесуэла#армия США