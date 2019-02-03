В десятках городов России прошли протесты против "мусорной реформы"

Количество участников акций в разных городах колебалось от нескольких десятков до двух с половиной тысяч человек.

В воскресенье, 3 февраля, в России прошли акции протеста против организации мусорных свалок и полигонов бытовых отходов вблизи населенных пунктов, а также против «мусорной реформы».

Читайте такжеЭксперт пояснил манию россиян жить под предводительством вождя

Протесты под лозунгом «Россия не помойка» состоялись, по разным данным, в 25–30 регионах России, передает РБК.

Одни из самых многочисленных акций протеста состоялись в Архангельской области в связи с планами вывозить из Москвы мусор на полигон «Шиес», расположенный в регионе. По данным портала 29.ru, на улицы столицы региона вышли около 2 тыс. человек.

Митинги протеста прошли также в других населенных пунктах области. Количество участников акций в разных городах колебалось от нескольких десятков до двух с половиной тысяч человек, уточняет издание.

В декабре 2018 года на «мусорные» протесты в области вышли, по официальным данным, до 8 тыс. человек, активисты тогда оценили количество участников в 30 тыс.​

В Москве власти не согласовали мероприятие. Протест против «мусорной реформы» прошел в форме встречи граждан с главой муниципального округа Таганка Ильей Свиридовым у здания префектуры ЦАО, рассказал корреспондент «Эхо Москвы». По его словам, участники назвали акцию «Первое московское гражданское собрание».