В сети показали архивное фото Меган Маркл
15:58, 01 февраля 2019Мир
642 0
Жена принца Гарри продемонстрировала яркий макияж на фото.
На снимке Меган Маркл предстала с ярким макияжем / фото instagram.com/katharinemcphee
Американская модель и певица Кэтрин Макфи показала в сети архивную фотографию с женой принца Гарри Меган Маркл.
Читайте такжеВсе ради ребенка: Меган Маркл отказалась от любимых блюд
На опубликованном в Instagram снимке девушки позируют с ярко накрашенными губами и широко улыбаются, глядя в камеру.
"Будучи детьми, мы с Меган вместе участвовали в мюзиклах. Теперь она стала герцогиней Сассекской, а я — звездой Вест-Энда, что, в принципе, одно и то же", - написала актриса.
Как сообщалось, 30 января герцогиня Сассекская Меган прибыла в Национальный театр, который недавно взяла под свой патронаж. 37-летняя герцогиня выбрала для нового появления на публике очень нежный образ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter