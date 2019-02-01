В сети показали архивное фото Меган Маркл

Жена принца Гарри продемонстрировала яркий макияж на фото.

Американская модель и певица Кэтрин Макфи показала в сети архивную фотографию с женой принца Гарри Меган Маркл.

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На опубликованном в Instagram снимке девушки позируют с ярко накрашенными губами и широко улыбаются, глядя в камеру.

"Будучи детьми, мы с Меган вместе участвовали в мюзиклах. Теперь она стала герцогиней Сассекской, а я — звездой Вест-Энда, что, в принципе, одно и то же", - написала актриса.

Как сообщалось, 30 января герцогиня Сассекская Меган прибыла в Национальный театр, который недавно взяла под свой патронаж. 37-летняя герцогиня выбрала для нового появления на публике очень нежный образ.