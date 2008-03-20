Луценко: нужно забрать контингент в Косово из-под подчинения ООН

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО убежден, что руководство миссии ООН в Косово не было готово к столкновениям в Митровице.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«На мой взгляд, миссия ООН не была готова в случае возникновения осложнений. Операция, по моему мнению, была подготовлена неудачно», - сказал министр.

При этом Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что для него является странным тот факт, что руководство миссии 4 часа не давало разрешения польским и украинским миротворцам открывать огонь на поражение, обороняясь.

Министр сказал, что во время его вчерашнего общения с руководством миссии ООН ему предоставили какой-то документ, в котором указывалось, что будто бы в случае возникновения осложнений командование подразделений, оценивая обстановку, самостоятельно принимает решение о применения огнестрельного оружия.

Также министр выразил убеждение, что «если бы там была операция НАТО, такого бы не было» (имеется в виду свыше 100 раненных миротворцев).

В этом контексте Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что «руководители операции действовали на авось, не учитывая того, что могло произойти», а потому «мы будем настаивать на том, чтобы виновные в организации операции были привлечены к строжайшей ответственности...". "В любом случае мы не дадим избежать ответственности координаторам, протянувшим 4 часа, не принимая решение», - отметил министр.

В то же время Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что не хотел бы дальше давать комментарии по этому поводу, пока «не получим результата служебного расследования».

Кроме того, Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что МВД через высшее руководство государства «будет сильно давить на миссию ООН для обеспечения усиления безопасности наших миротворцев».

Как сообщал УНИАН, утром 17 марта во время проведения спецоперации по освобождению захваченной территории и помещения суда в северной части города Митровица произошло столкновение противников провозглашения независимости Косового с полицейскими силами ООН. Сербы обстреляли дом полицейской станции и забросали территорию гранатами. В результате этих действий был ранен 21 сотрудник Специального миротворческого подраздела МВД Украины в Косово.