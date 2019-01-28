В Венесуэлу из Москвы вылетел большой самолет без пассажиров - СМИ

Это рейс компании Nordwind Airlines, специализирующейся на чартерных рейсах и не совершавшей ранее полетов в Венесуэлу

В столицу Венесуэлы из Москвы сегодня днем, 28 января, вылетел самолет Boeing 777 авиакомпании Nordwind Airlines.

Это рейс №9801 компании Nordwind Airlines, специализирующейся на чартерных рейсах и не совершавшей ранее полетов в Венесуэлу, пишет Новая газета.

"Вылетевший в Каракас борт только сегодня утром вернулся из Таиланда и отправился в новый рейс, заправившись под завязку и взяв на борт два экипажа (видимо, планируется перелет без отдыха в аэропорту прибытия)", - отмечает издание.

По данным Flightradar24, прибытие самолета российской авиакомпании в Каракас ожидается в 20.00 по местному времени.

"Российским туристам официально не рекомендовано отправляться в Венесуэлу. Групповые туры в страну не продают уже давно. Своими планами вывезти из страны несколько сот россиян пока не делился и МИД России", - отмечает "Новая газета".

Пассажиров на борту самолета вместимостью около 500 человек, по данным издания, не было.

Читайте такжеГуайдо рассказал о тайных переговорах с военными для отстранения Мадуро

Как сообщал УНИАН, 10 января Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы после переизбрания на второй срок.

США и государства Латинской Америки назвали его узурпатором власти, приведшим эту страну к гуманитарному кризису. 21 января в столице страны Каракасе группа военных потребовала отстранить президента от власти и призвала граждан страны присоединиться к акциям протеста.

23 января лидер оппозиции Венесуэлы Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Мадуро назвал это государственным переворотом, организованным Вашингтоном, и объявил о разрыве дипломатических отношений с США. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что армия не признает спикера парламента Хуана Гуайдо президентом страны.

Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента Венесуэлы до истечения срока полномочий в 2025 году.