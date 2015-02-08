Путин заявил, что до встречи с Меркель, Олландом и Порошенко необходимо согласовать "ряд позиций"

Президент РФ Владимир Путин заявляет, что лидеры стран «нормандской четверки» (Украины, Германии, Франции и РФ) договорились провести встречу в Минске 11 февраля, «если к этому времени удастся согласовать ряд позиций».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом Путин сказал на встрече в Сочи с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

«Хотел бы проинформировать вас о том, что только что я закончил разговор с коллегами из Киева, Берлина и Парижа в так называемом «нормандском формате». Мы договорились о том, что постараемся организовать встречу в таком же формате между главами государств и правительств в Минске, будем ориентироваться на среду, если к этому времени удастся согласовать ряд позиций, которые мы в последнее время интенсивно обсуждали», - сказал Путин.

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Как сообщал УНИАН, ранее в пресс-службе президента Украины сообщили, что во время сегодняшней телефонной конференции в «нормандском формате» президент Украины Петр Порошенко, президент Франции Франсуа Олланд, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин договорились провести встречу в среду, 11 февраля, в Минске.

Также, по данным пресс-службы, они договорились о проведении экспертных консультаций в Берлине представителей МИД в понедельник, 9 февраля, и встречи Трехсторонней контактной группы во вторник, 10 февраля, при участии подписантов Минских договоренностей.