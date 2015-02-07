BBC: В Багдаде взрыв, более тридцати погибших (фоторепортаж)

По меньшей мере 34 человека погибли в результате трехвзрывов в Багдаде, сообщает местная полиция, передает BBC Украина.

Первый взрыв был устроен смертником в ресторане в шиитском районе иракской столицы погибли 22 человека, еще как минимум 50 получили ранения.

Другие два взрыва прогремели на двух рынках Багдада - в центре города и в юго-западной его части. Число погибших уточняется.

Читайте такжеВ Ираке боевики "Исламского государства" публично расстреляли 50 человек

Очередная серия нападений произошла в тот день, когда в Багдаде планировали впервые за более 10 лет отказаться от комендантского часа.

В четверг иракская власть анонсировала, что режим комендантского часа будет отменен в субботу в полночь.

Полиция пока не связывает взрывы с планами относительно комендантского часа.