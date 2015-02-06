Испанию накрыли сильнейшие снегопады (фото)
08:39, 06 февраля 2015Мир
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Отдельные регионы Испании переживают невиданные снегопады – за считанные часы на них выпало несколько десятков сантиметров снега.
REUTERS
Из-за снегопада движение в некоторых регионах страны затруднено или вообще блокировано. Страдают от снег также дома, крыши сооружений не выдерживают веса сугробов и рушатся, передает ТСН.
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Напомним, в четверг утром из-за сильного снегопада Киев остановился в пробках. Позже в КГГА сообщили, что в Киеве обработка улиц противоскользящими материалами будет осуществляться в круглосуточном режиме.
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