Испанию накрыли сильнейшие снегопады (фото)

Из-за снегопада движение в некоторых регионах страны затруднено или вообще блокировано. Страдают от снег также дома, крыши сооружений не выдерживают веса сугробов и рушатся, передает ТСН.

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Напомним, в четверг утром из-за сильного снегопада Киев остановился в пробках. Позже в КГГА сообщили, что в Киеве обработка улиц противоскользящими материалами будет осуществляться в круглосуточном режиме.