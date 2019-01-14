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В Венесуэле освободили ранее задержанного спикера парламента

02:58, 14 января 2019
Мир
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В минувшую пятницу Гуайдо выразил готовность принять на себя функции президента страны / Wiki

Об этом сообщает Радио Свобода. Ранее 13 января сообщалось, что агенты спецслужб задержали оппозиционного политика и председателя Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо.

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В минувшую пятницу Гуайдо выразил готовность принять на себя функции президента страны после того, как венесуэльская оппозиция подвергла резкой критике объявление президента Николаса Мадуро главой государства на второй срок.

Агентство Reuters сообщает, что министерство информации пока не отреагировало на просьбу прокомментировать задержание Гуайдо.

Мадуро 10 января был приведён к присяге при вступлении в должность президента на новый срок. США и государства Латинской Америки назвали его узурпатором власти в период, когда экономический хаос в Венесуэле привёл эту страну к гуманитарному кризису.

Гуайдо, законодатель из рядов оппозиционной партии "Народная воля", избранный 5 января председателем Национальной ассамблеи (парламента), заявил, что будет готов занять руководящий пост в стране только при поддержке вооружённых сил.

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Теги: #Венесуэла