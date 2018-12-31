На Филиппинах возле торгового центра прогремел взрыв, есть погибшие

Погибли два человека, еще 23 пострадали.

У входа в торговый центр в городе Котабато на юге Филиппин утром 31 декабря прогремел взрыв.

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Как сообщает CNN, погибли два человека, еще 23 пострадали.

По данным издания Mindanao Examiner, рядом с торговым центром South Seas Mall подорвалось припаркованное мототакси.

В этот момент в здании находились сотни людей, которые совершали новогодние покупки.

Всех пострадавших госпитализировали. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося. Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственности за взрыв.