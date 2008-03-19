Болгария, Венгрия и Хорватия признали независимость Косово

Болгария, Венгрия и Хорватия объявили о признании независимости Косово.

Как сообщает радио «Свобода», правительства трех стран выступили с совместным заявлением, обнародованным одновременно в их столицах.

В заявлениях также выражается заинтересованность в сотрудничестве с Сербией и содержится призыв как можно скорее заключить соглашение о партнерстве между Белградом и Евросоюзом.

"Декларация о независимости Косово провозглашена после того, как провалились все усилия международного сообщества по нахождению договоренности между Белградом и Приштиной по статусу Косово. В таких обстоятельствах изменение статус-кво было неизбежным", - говорится в сообщении, опубликованном Министерством иностранных дел и европейской интеграции Хорватии.

Всего на сегодняшний день Косово признали 33 государства, 18 из них являются членами ЕС.