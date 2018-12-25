Сеть взорвало видеообращение Кевина Спейси в образе героя "Карточного домика"

Всего за сутки видео актера собрало почти 4 миллиона просмотров.

Обвиненный в сексуальных домагательствах голливудский актер Кевин Спейси опубликовал видеообращение в образе героя популярного сериала "Карточный домик", политика Френка Андервуда.

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Видеоролик, опубликованный на Youtube, стал первым публичным заявлением актера в соцсетях после сексуального скандала. Всего за сутки видео собрало почти 4 миллиона просмотров.

На видео Спейси в характерной для сериала манере обращается к зрителю, намекая на ложность обвинений против его персонажа и возможность возвращения в "Карточный домик".

"Они пытались нас разделить, но то, что есть между нами, слишком сильно. В конце концов, мы с вами делились всем. Я раскрывал вам самые потаённые, тёмные секреты. Я показывал вам в точности то, на что люди способны. Я шокировал вас своей честностью, но, чаще всего, я испытывал вас и заставлял думать. И вы доверяли мне, хотя знали, что не должны. Мы с вами не закончили, что бы кто ни говорил. И, кроме того, я знаю, чего вы хотите. Вы хотите, чтобы я вернулся", - заявил он.

Актер также спросил зрителей, готовы ли они доверять суждениям без фактов.

"Некоторые верили и ждали, затаив дыхание, чтобы услышать мои признания во всём. Они готовы умереть, чтобы заставить меня заявить, что всё сказанное — это правда и что я получил то, что заслуживал", - отметил Спейси.

Актер в образе Френка Андервуда указал, что пережил «импичмент без суда» и «до сих пор ничего не боится», а ситуация с его смертью вовсе не является очевидной.

"Даже несмотря на мою смерть, я чувствую себя на удивление хорошо. И с каждым днём растёт моя уверенность в том, что достаточно скоро вы узнаете всю правду... Подождите минутку. Я сейчас тут подумал, вы же ведь на самом деле не видели, как я умер, разве нет? Выводы могут быть такими обманчивыми", - заявил он.

Напомним, Кевина Спейси уволили из сериала "Карточный домик" из-за громкого секс-скандала. В октябре 2017 года актер Энтони Репп обвинил Кевина в домогательствах - он заявил, что Спейси много лет назад пытался склонить его к сексу.

Сценаристы "убили" персонажа Спейси, и шестой сезон сериала вышел без него. Разрыв сотрудничества с Кевином Спейси обошелся компании Netflix в ​$39 млн.