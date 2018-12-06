У берегов Японии столкнулись истребитель и самолет-заправщик США
00:56, 06 декабря 2018Мир
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В общей сложности на борту самолетов находились семь человек.
Истребитель F/A-18 / REUTERS
У побережья Японии столкнулись истребитель-бомбардировщик F/A-18 и транспортный самолет-заправщик КС-130.
В общей сложности на борту самолетов находились семь человек, сообщает Reuters со ссылкой на американских военных.
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В данный момент ведется поисковая операция, о причинах инцидента не сообщается.
Столкновение произошло в 2.00 по местному времени. Оба самолета взлетели с базы морской пехоты США Ивакуни и выполняли учебный полет.
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