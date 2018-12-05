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В США сатанисты "приложили" руку дьявола к правительственной елке (фото)

20:57, 05 декабря 2018
Мир
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В США в правительственном здании у елки поставили сатанинскую статую / FACEBOOK/THE SATANIC TEMPLE - CHICAGO CHAPTER

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Об этом сообщает BBC. 120-сантиметровая скульптурная композиция, состоящая из змеи, свернутой вокруг вытянутой руки с яблоком, была установлена между рождественской елкой и менорой — иудейским подсвечником.

Власти штата объяснили установку статуи тем, что храм Сатаны имеет те же права, что и другие религиозные объединения США.

Размещение сатанинской символики у елки подверглось критике и осуждению со стороны иллинойского семейного движения.

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Теги: #елка#рождественские огни#сатанисты