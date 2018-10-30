ЦИК Грузии подсчитала все голоса избирателей: будет второй тур

Согласно избирательному кодексу Грузии, для победы в первом туре кандидат должен был набрать 50% плюс один голос.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии опубликовала результаты подсчета 100% голосов избирателей с 3705 участков, согласно которым должен состояться второй тур президентских выборов. Как передает ТСН, по данным ЦИК, поддерживаемая правящей партией "Грузинская мечта" независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили набрала 38,64% голосов избирателей (615 433 голоса). Читайте такжеНа выборах президента Бразилии побеждает ультраправый кандидат Кандидат от оппозиционного объединения "Сила в единстве" Григол Вашадзе - 37,74% (600 970 голосов). Согласно избирательному кодексу Грузии, для победы в первом туре кандидат должен был набрать минимум 50% плюс один голос. На третье место вышел кандидат от оппозиционной партии "Европейская Грузия" Давид Бакрадзе, который набрал 10,78% (174797 голосов). Ранее сообщалось, что итоговая явка на президентских выборах в Грузии составила меньше половины от общего количества избирателей.

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