The Guardian: Трамп не может бросить Клинтон за решетку, даже если очень хочется

В свое время американского президента отговорили от преследования политических оппонентов под страхом импичмента.

Президент США Дональд Трамп хотел приговорить бывшего политического оппонента Хиллари Клинтон и экс-директор ФБР Джеймса Коми.

Весной он сказал тогдашнему адвокату Белого дома Дону МакГану, что он хочет отдать приказ Департаменту юстиции выдвинуть обвинения против своих критиков. Но адвокат написал записку, в которой отговаривал Трампа от таких намерений, пишет The Guardian.

Источники сообщили изданию New York Times, что МакГан объяснил президенту, к каким последствиям это может привести. В частности, он отметил, что это может вылиться в импичмент.

После того Трамп продолжал в частных разговорах обсуждать преследование Клинтон и Коми. В частности, он говорил о вероятности назначить второго специального представителя Департамента юстиции, который вел бы дело против критиков американского президента. Профессор права Гарвардского университета Джек Голдсмит прокомментировал, что новости о таких намерениях стали «очередной историей, которая подтверждает слабость Трампа».

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«В том, что Трамп хочет, чтобы Департамент юстиции начал расследование или преследование Клинтон и Коми, нет ничего нового. Он уже давно говорит об этом на Twitter и в других местах. Президент имеет почти полную формальную власть над Департаментом юстиции. Но чрезвычайный урок последних двух лет в том, что Трамп практически не имеет эффективных полномочий, чтобы использовать эти инструменты против политических врагов. Когда дело доходит до Департамента юстиции, Трамп некомпетентный и слабый», - сказал Голдсмит.

Профессор права Университета Джорджтауна Марти Ледерман согласился с ним, но напомнил, что недавно американский президент поставил на должность Генерального прокурора лояльного Мэтта Уитакера. Однако, даже после укрепления своих позиций Трамп все равно не сможет бросить за решетку Клинтон.

«Все, что Хиллари Клинтон сделала, когда была Госсекретарем, было 5 лет назад. Общий федеральный закон об ограничении тоже устанавливает пятилетнюю границу. Трамп и Уитакер не могут преследовать Клинтон сейчас, даже если они захотят», - пояснил профессор Университета Джорджа Вашингтона Рэндалл Элисон.