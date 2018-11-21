Трамп хотел поручить минюсту открыть дело против Клинтон - NYT

Трамп также хотел назначить второго спецпрокурора для ведения этого дела.

Президент США Дональд Трамп планировал поручить министерству юстиции начать расследование в отношении двух своих политических противников — кандидата от Демократов Хиллари Клинтон и экс-главы ФБР Джеймса Коми.

Об этом сообщает New York Times со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

По данным издания, об этом Трамп сообщал советникам Белого дома. Один из них Дональд МакГан отверг предложение президента, заявив, что у него нет полномочий начать расследование, и предупредил, что это также может вызвать обвинения в злоупотреблении властью.

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МакГан предупредил Трампа, что если он попросит начать расследование против своих соперников, он может столкнуться с рядом последствий, включая возможный импичмент.

Также отмечается, что Трамп хотел назначить второго спецпрокурора для ведения этого дела.

Издание отмечает ,что встреча стала одним из наиболее вопиющих примеров того, как Трамп рассматривает независимый минюст как инструмент, который можно использовать против его политических врагов.