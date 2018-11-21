У Кремля другие представления о силе государства, чем в Европе - дипломат

Сила государства для России – это не качество жизни граждан, а сколько у тебя вассалов по периметру границы.

В ЕС стремятся, потому что там лучше качество жизни, лучше защищаются права человека, лучшие возможности для развития бизнеса. Российская же власть такими категориями не оперирует. Для них сила государства – это сколько у тебя вассалов по периметру.

Об этом заявил экс-посол Грузии в России, бывший генсекретарь ГУАМ Валерий Чечелашвили в своем интервью для проекта грузинской телекомпании «Starvision» на русском языке «Пограничная ZONA», автор проекта: Егор Куроптев, которое было опубликовано 19 ноября 2018 года.

Так, отвечая на вопрос, является ли поведение России под санкциями проявлением силы государства в современном мире, Чечелашвили заявил, что «к сожалению, пространство, где находится сегодня Россия и куда она сама себя поставила – она такими категориями не аппелирует».

«Почему мы стремимся в ЕС? Потому что там лучше качество жизни, лучше стандарты образования, лучше защищаются права человека, лучшие возможности для развития бизнеса. Если бы все это было лучше в пространстве Российской Федерации, то может быть этой дилеммы вообще бы не существовало. Дело в том, что сегодня российская власть такими категориями не оперирует», - сказал Чечелашвили.

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«У них другие представления о силе государства. Сила государства для Кремля заключается в том, сколько у него вассалов по периметру, сколько у него денег и как они себя сами позиционируют в международных отношениях. Не как к ним относятся их партнеры или оппоненты, а как они себя в этом видят», - заявил дипломат.

Он также отметил большую роль, которую в этом играет пропагандистская машина Кремля.

«В этом большую роль играет очень профессионально отлаженная пропагандистская машина. Мне приходится смотреть российские передачи. Я хочу понимать, что является движущей силой сегодня в российском обществе. Очень тяжело. Очень тяжело это смотреть. Получается, что сегодняшний режим в Кремле является опасным не только для соседних государств, но он ничего хорошего не приносит и своему населению, которое заслуживает гораздо лучше судьбы, исходя из того потенциала, который есть у России: человеческий, природные ресурсы, геополитический», - сказал он.

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«Эта страна находится практически «везде». Все являются ее «соседями». К сожалению, сегодня это играет не на пользу ни ее соседям, ни российскому населению, ни ее оппонентам, ни ее союзникам. Если сегодня они поставят перед собой простой вопрос: на самом деле кто является нашим последовательным сторонником и союзником и откровенно попытаются на него ответить – трудно будет найти»,- отметил дипломат.