Пропагандисты начали готовить россиян к возвращению Крыма Украине – экс-вице-премьер АРК

Пропагандисты тестируют реакцию населения на возвращение Крыма Украине, отметил бывший вице-премьер АР Крым Андрей Сенченко.

Кремль готовит россиян к возможности возвращения аннексированного Крыма Украине. На это указывает изменение риторики в российских СМИ.

Об рассказал экс-вице-премьер АР Крым Андрей Сенченко, передает «Обозреватель». По его мнению, сейчас правительство РФ тестирует реакцию своих граждан на тот случай, если полуостров придется отдать.

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"Когда мы предложили системный взгляд на ответственность для некоторых крымчан за преступления против государства Украина, то сразу откликнулись российские центральные каналы. И вот у них есть канал "Россия-1", на котором есть рейтинговое шоу "60 минут". Так они 27 минут из 60 посвятили нашему закону. И что важно – у них в студии подготовленные агитаторы трижды за этот эфир выдали такую фразу: "так что же теперь, если нам придется возвращать Крым, то каждый крымчанин должен будет встать на колени и просить прощения?" – привел пример Сенченко.

Он подчеркнул, что хотя это и было ложью, ведь росСМИ переврали положения предложенного законопроекта, но тем не менее, они акцентировали внимание на том факте, что "Крым придется возвращать".

"Они тестируют реакцию населения. А когда санкционное давление будет на том уровне, что они будут чувствовать, как конструкция шатается и находится на грани разрушения – тогда начнутся серьезные переговоры", – подытожил политик.