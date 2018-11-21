Handelsblatt: Газовая дружба Турции с Россией может взорваться

Между Анкарой и Кремлем стоят острые стратегические вопросы, которые противоречат их нынешней показательной дружбе.

Искренне и долго пожимая руки, президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган и российский автократ Владимир Путин «запечатали» завершение подводной секции «Турецкого потока» в Стамбуле.

Этот газопровод – нечто большее, чем просто двусторонний энергетический проект. Он объединяет лидеров обеих стран в их амбициях играть ключевую роль на международной арене, пишет Handelsblatt.

С самого начала «Турецкий поток» был задуман как способ транспортировать российский газ в Европу вместо провального проекта «Южный поток». Россия хотела расширить свою сеть трубопроводов на континенте, Турция стремилась получить статус важной транзитной страны. Но пока эти амбиции придется отложить. Потенциально новую ГТС можно расширить на Юго-Восточную Европу, повышая ее транспортные возможности выше нынешних 15,75 миллиардов кубометров в год. Но когда это произойдет, остро зависит от политических споров с Европой. Поэтому пока что «Турецкий поток» - сугубо двусторонний проект.

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Обе стороны тем временем восхваляют двусторонние выгоды от новой «трубы» и новой дружбы между ними.

«Внешнее давление никогда не могло заставить нас отказаться от наших двусторонних отношений», - говорил Эрдоган на церемонии.

Конечно же, прозвучало и обещание, что Турция будет лояльна к России и в будущем. Однако, несмотря на показательную дружбу, между странами существуют две острые проблемы, которые могут подорвать двусторонние отношения. Кроме открытия ГТС, Путин и Эрдоган обсуждали две очень специфические темы: первая из них – поставка российских ракет С-400 Турции, а вторая – ситуация в сирийской провинции Идлиб.

В последнее время были новости о попытке Эрдогана сблизиться с США, что вызвало раздражение в России. Ведь оттепель в турецко-американских отношениях дорого обойдется Москве. К примеру, сделка на продажу С-400 для турецкой армии за 2,5 миллиарда долларов может быть разорвана. Согласно сообщениям турецкого информационного агентства Anadolu, Анкара ожидает, что в декабре Сенат позволит Пентагону продать ей американские ракеты Patriot. Но Вашингтон хочет, чтобы Турция, которая остается его партнером по НАТО, разорвала договор с Россией.

Эрдоган неоднократно жаловался на то, что Запад якобы вмешивается в его внутренние дела. Но теперь все изменилось, и Анкара взяла курс на смягчение отношений с США и Европой. Власти Турции недавно отпустили пастора Эндрю Брансона, который провел в тюрьме два года из-за подозрений в шпионаже и терроре. Взаимные санкции и карательные пошлины, которыми сопровождалось ухудшение отношений между Анкарой и Западом, начали постепенно сокращаться и отменять. Поэтому путь для американо-турецкого соглашения о продаже ракет открыт.

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Для Москвы потеря бизнеса по продаже оружия станет горьким ударом, даже если турецкая сторона заплатит ей компенсацию. Кремль рассматривает продажу оружия не только как финансово выгодный бизнес, но и сигнал о политическом союзе. И этот союз даст трещину, если договор об С-400, подписание которого Москва праздновала год назад, будет отменен.

О решении вопроса относительно ситуации в Идлибе тоже не может быть и речи. Сирийская провинция под контролем боевых групп, которых финансирует и поддерживает Турция. Россия, с другой стороны, защищает режим Башара Асада, который еще в сентябре хотел отвоевать Идлиб. Путин и Эрдоган согласились создать демилитаризованную зону. Но перемирие до сих пор остается фантазией.

Турция просит больше времени, но конечная цель Путина остается неизменной: восстановить контроль Асада над всей Сирией. Поэтому Москва вряд ли всегда будет мириться с турецкими поставками для врагов режима в Идлибе.