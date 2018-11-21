Трамп передал спецпрокурору Мюллеру свои ответы по "российскому делу"

Защита Дональда Трампа утверждает, что в показаниях президента о возможном вмешательстве России в американские выборы нет ничего неожиданного, и расследование следует прекратить.

Президент США Дональд Трамп отправил свои письменные ответы на вопросы по делу о возможном вмешательстве России в американские выборы 2016 года спецпрокурору Роберту Мюллеру, который ведет это расследование.

Об этом во вторник, 20 ноября, сообщили сразу несколько американских СМИ, пишет DW.

По словам адвоката Трампа и экс-мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани, президент США продемонстрировал "беспрецедентную" готовность к сотрудничеству. В письменных показаниях Трампа нет ничего неожиданного, его ответы на вопросы спецпрокурора не содержат ничего, что не было бы ранее уже заявлено публично. Расследование в отношении Трампа должно быть прекращено, заявил Джулиани.

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Он сказал, что офис Мюллера получил от Белого дома 1,4 миллиона страниц материалов. "Настало время довести этот запрос до конца", - сказал Джулиани, передает агентство AP.

Ранее Трамп сообщил, что легко и без помощи адвокатов ответил на вопросы Мюллера. Однако по данным издания New York Times, 12 и 13 ноября американский президент провел около 20 часов со своими адвокатами, подготавливая ответы на эти вопросы.