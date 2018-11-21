США назвали фамилию своего фаворита на пост президента Интерпола

21 ноября должны состояться выборы нового президента Интерпола.

Госсекретарь США Майк Помпео заявляет, что Вашингтон поддерживает Ким Джон Яна, южнокорейского кандидата на пост президента Интерпола.

«Мы призываем все страны и организации, входящие в состав Интерпола и которые придерживаются принципа верховенства права, выбрать надежного лидера, что отражает один из важнейших правоохранительных органов мира. Мы верим, что господин Ким будет именно таким», – цитирует Помпео агентство Reuters, передает Радио Свобода.

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Ким в настоящее время исполняет обязанности президента Интерпола. Эта должность оказалась вакантной после неожиданного исчезновения и последующей отставки бывшего президента Интерпола Мэн Хунвея. Его задержали в Китае по обвинению в коррупции.

Ранее свою поддержку кандидатуры Ким Джон Яна выразила Великобритания.

21 ноября должны состояться выборы нового президента Интерпола.

Один из претендентов – выдвиженец России Александр Прокопчук с 2006 по 2011 года был заместителем начальника Национального центрального бюро Интерпола МВД России, а затем возглавил эту организацию. В 2016 году генерал-майор стал вице-президентом Интерпола.

Против избрания российского представителя руководителем Интерпола выступили Украинский Хельсинский союз, Меджлис крымскотатарского народа, Конгресс украинцев Канады.