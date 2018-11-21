Безумные давки и драки: как проходит в мире Black Friday (видео)

Всемирный день грандиозных скидок «Черная пятница» в этом году пройдет 23 ноября.

Берет начало традиция из США, ее проводят там с 1966 года. В этот день магазины объявляют скидки до 90%, а люди с вечера занимают очереди у витрин. Наибольший интерес у покупателей вызывает обувь, одежда, косметика и электроника.

Black Friday США

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В США - это целая традиция, когда люди проводят всю ночь перед магазинами, чтобы первыми попасть внутрь. Этот день традиционно отмечается сумасшедшей давкой и драками покупателей в погоне за скидками.

В 2008 году толпа покупателей в Нью-Йорке разнесла дверь магазина и затоптал до смерти работника магазина.

Black Friday Европа

Первая по-настоящему массовая «Черная пятница» в Европе состоялась в 2013 году. Однако в Европе уже существовала традиция делать предновогодние распродажи перед Рождеством. Поэтому здесь день скидок проходит спокойнее - честность скидок контролируется государством.

Black Friday Азия

В Азии вместо «Черной пятницы» выделяют «Красную пятницу» - ее полный аналог. Обычно «Красную пятницу» назначают на начало января. До распродаж в Азии присоединяются и интернет-магазины, и крупные торговые сети.

Black Friday Украина

В Украине «Черную пятницу» проводят не так давно, но традиция постепенно приживается. Часто наши магазины обманывают покупателей на акциях - применяя популярные приемы. Сначала поднимают цены, а потом делают скидку в «Черную пятницу» и продают товар по обычной цене. К счастью, в последние годы это происходит все реже.

Чтобы не потратить все свои средства, заранее подготовьте список необходимых товаров.