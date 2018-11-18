Календарь событий: важные даты для Украины, убийство Кеннеди, «обезьянья» теория Дарвина, самая большая спортивная драка и «Черная пятница»

19 ноября

Неделя начинается с Международного мужского дня. Впервые его отметили в 1999 году жители Республики Тринидад и Тобаго - островного государства в южной части Карибского моря. Впоследствии праздник поддержала ООН. Инициатором же Международного мужского дня был доктор Джероме Тилуксингх из университета Вест-Индии. Он предложил учредить праздник, который бы подчеркнул положительную роль мужчин в семье и обществе. Датой его проведения Тилуксингх выбрал 19 ноября - день рождения собственного отца, который, по его словам, был примером для подражания. На сегодня праздник стал международным.

Еще в понедельник - Всемирный день туалета, другими словами – санитарии. Он был учрежден в 2001 году в рамках проходившей в Сингапуре международной конференции, посвященной проблемам туалета. Кстати, место проведения конференции было выбрано неслучайно - Сингапур славится безукоризненной чистотой отхожих мест. В 2013 году своей резолюцией «Санитария для всех» Генассамблея ООН официально утвердила 19 ноября в качестве Всемирного дня туалета. Сегодня проблемами санитарии занимается Всемирная туалетная организация. Среди ее задач: принятие новых стандартов туалетов, стимулирование потребителей к удобным туалетам, отвечающим современным санитарным нормам, продвижение туалетных ассоциаций по всему миру.

19 ноября - День работников гидрометеорологической службы Украины, установленный указом президента в 2003 году. Метеорологическая служба Украины была основана в 1921 году, а в 1929 году объединена с гидрологической службой, став Гидрометеорологическим комитетом, который в 1940 году был переименован в Управление гидрометеорологической службы СССР. В 1990-х годах уже в независимой Украине главной метеорологической организацией стал Украинский гидрометеорологический центр. Украина также является членом Всемирной метеорологической организации - специализированного межправительственного учреждения ООН в области метеорологии. На сегодня трудно представить свою жизнь без метеопрогноза, особенно с учетом того, что он стал все больше соответствовать реальности.

Есть в понедельник и значимые памятные даты. Так, 19 ноября 1703 года в Бастилии умер узник, вошедший в историю как «человек в железной маске».

19 ноября 1819 года в Мадриде в специально построенном дворцовом здании открылся музей, известный миру как Прадо. Первоначально он именовался Королевским музеем науки и искусства, в коллекции которого насчитывалось всего 311 картин. После национализации в 1868 году музей получил свое нынешнее название - Музей Прадо. Он является одним из символов Испании, а также одним из крупнейших и значимых музеев европейского изобразительного искусства. На сегодня коллекция Музея Прадо насчитывает более 8600 полотен. Периодически картины экспонируются на выставках в других странах.

В 1891 году в этот день была продана первая в мире игрушечная железная дорога.

19 ноября 1946 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Резолюцию против религиозного и расового преследования. А в 1965 году в этот же день Генассамблеей ООН была принята Резолюция о нераспространении ядерного оружия.

В 2004 году 19 ноября произошла самая большая драка в истории американского спорта - между клубами НБА «Детройт Пистонс» и «Индиана Пэйсерс».

Неофициальные праздники, за которые мир обязан различным организациям и сообществам, в том числе в соцсетях, - День запаха свежего хлеба и День брызг.

Именины у Павла, Германа, Клавдии, Александры, Виктора и Никиты.

20 ноября

Во вторник - Всемирный день ребенка. Он был учрежден Генассамблей ООН в 1954 году, в резолюции подчеркивалось, что это послужит укреплению солидарности и сотрудничеству наций. Символично, что 20 ноября 1959 года ООН приняла Декларацию прав ребенка, а 20 ноября 1989 года - Конвенцию о правах ребенка. По данным ООН, ежегодно 11 миллионов детей умирают, не дожив до пятилетнего возраста, еще десятки миллионов являются физически или умственно больными, не имея возможности для взросления и развития. Многие из смертей детей вызваны легко предотвращаемыми или легко излечиваемыми болезнями, а также губительными последствиями нищеты, невежества, дискриминации и насилия.

20 ноября 1820 года в Тихом океане произошел несчастный случай с американским китобойным кораблем «Эссекс». Он вышел на промысел из порта в штате Массачусетс в 1819 году. В течение почти полутора лет экипаж бил китов в южной части Тихого океана, пока один кашалот не положил этому конец. «Эссекс» был несколько раз протаранен гигантским китом. 20 матросов на трех крошечных шлюпках добрались до необитаемого острова Хендерсон. Через 95 дней капитана Полларда и еще одного матроса – выжить удалось только им - спасло другое китобойное судно. Матрос написал отчет об этом «приключении». Спустя тридцать лет он лег в основу романа Германа Мелвилла «Моби Дик». История считалась матросской «байкой про белого кита», пока в 1974 году похожую особь - молодую самку-альбиноса кашалота - не поймали в Атлантике и не доставили в океанариум для изучения.

20 ноября 1917 года III Универсалом Украинской Центральной Рады была провозглашена Украинская Народная Республика. УНР фактически прекратила свое существование в 1920 году. По Рижскому договору 1921 года бывшую территорию УНР разделили между собой созданная к тому времени Украинская Советская Республика и Польша, к которой отошла большая часть Волыни и треть Полесья. Часть территории вошла в состав России и Беларуси.

В этот день в 1945 году начался Нюрнбергский процесс – международный суд над военными преступниками Третьего рейха. Он завершился 1 октября 1946 года. Нередко его называют «Судом истории». Это был не только один из самых крупных судебных процессов в истории человечества, но и важнейшая веха в развитии международного права. Нюрнбергский процесс юридически закрепил окончательный разгром фашизма. В соответствии с Лондонским соглашением, Международный военный трибунал был сформирован на паритетных началах из представителей четырех стран – СССР, США, Франции и Англии. Главным судьей был назначен представитель Великобритании лорд Дж. Лоренс. Трибунал приговорил: к смертной казни через повешение - Геринга, Риббентропа, Кейтеля, Кальтенбруннера, Розенберга, Франка, Фрика, Штрейхера, Заукеля, Зейсс-Инкварта, Бормана (заочно), Йодля (был посмертно оправдан при пересмотре дела мюнхенским судом в 1953 году). К пожизненному заключению - Гесса, Функа, Редера. К 20 годам тюремного заключения - Шираха, Шпеера. К 15 годам тюремного заключения - Нейрата. К 10 годам тюремного заключения - Деница. Оправданы были Фриче, Папен, Шахт. Трибунал признал преступными организации СС, СД, СА, Гестапо и руководящий состав нацистской партии. Смертные казни были приведены в исполнение в ночь на 16 октября 1946 года в здании Нюрнбергской тюрьмы. Геринг отравился в тюрьме незадолго до казни. Приговор в исполнение приводил «по собственному желанию» американский сержант Джон Вуд. Приговоренные к пожизненному заключению Функ и Редер были помилованы в 1957 году. После того, как в 1966 году на свободу вышли Шпеер и Ширах, в тюрьме остался один Гесс. Правые силы Германии неоднократно требовали помиловать его, но державы-победительницы отказались смягчить приговор. 17 августа 1987 года Гесс был найден повешенным в своей камере.

В 1985 году 20 ноября увидела свет программа Microsoft Windows 1.0.

Неофициальные праздники - День трамвайных поездок, День перевоплощений и День памяти трансгендеров.

Именины у Афанасия, Валерия, Евгения, Сергея, Алексея, Кирилла и Павла.

21 ноября

В среду - Всемирный день телевидения, учрежденный Генассамблеей ООН в декабре 1996 года в ознаменование даты проведения первого Всемирного телевизионного форума. Своим решением ООН признала «возрастающее воздействие телевидения на процессы принятия решений», а также относительно ориентации, направления и мониторинга общественного мнения. Действительно, трудно переоценить влияние телевидения на мировую политику и экономику, на мировоззрение общества. Поэтому очень важно, чтобы «телевизионщики» транслировали обществу исключительно честную и всесторонне проверенную информацию, чего по сей день не происходит.

Еще 21 ноября - Всемирный день приветствий. Его лозунг – «Только посредством доброго общения, а не применяя силу, можно решить практически любые конфликты!» Этот праздник придумали в 1973 году два брата-американца Майкл и Брайен Маккомак в самый разгар холодной войны, в ответ на конфликт между Египтом и Израилем. День был провозглашен как знак протеста против усиления международной напряженности. Праздник охотно подхватили в мире, сейчас он отмечается повсеместно. Нет ничего проще и лучшего, как сказать незнакомому человеку - «Привет!».

21 ноября - Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких. Его инициировала Всемирная организация здравоохранения. По данным ВОЗ, хронической обструктивной болезнью легких страдают 210 миллионов человек, а почти 90% случаев смерти от ХОБЛ происходит в странах с низким и средним уровнем дохода.

21 ноября в Украине отмечается государственный праздник - День достоинства и свободы, учрежденный указом президента от 13 ноября 2014 года. Этот день, согласно тексту документа, должен способствовать утверждению принципов свободы и демократии. Праздник установлен в память «Оранжевой революции», которая началась 22 ноября 2004 года, а также событий 2013 года: 21 ноября на главной площади Киева - Майдане Независимости - начались митинги противников действий тогдашней власти во главе с Януковичем по приостановке подписания Соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза. Эти митинги переросли в потрясшую мир Революцию Достоинства.

21 ноября 1764 года указом российской императрицы Екатерины II была упразднена «гетманщина» в Украине.

В 1783 году в этот день состоялся первый в истории полет человека на воздушном шаре. Двое французов поднялись на нем на высоту 915 метров в пригороде Парижа и спустя 25 минут благополучно приземлились.

В 1877 году 21 ноября Томас Эдисон запатентовал свое очередное изобретение - фонограф.

Неофициальный праздник - День светящихся окошек.

Именины у Гавриила, Михаила, Рафаила и Павла.

22 ноября

В четверг нет официальных международных праздников, но день богат памятными датами. Так, в 1909 году 22 ноября американцы - братья Орвилл и Уилбер Райт - учредили первую в мире компанию по производству аэропланов Wright Company. Именно им мир обязан конструированию и постройке первого в мире самолета.

В 1917 году в Канаде была образована Национальная хоккейная лига (НХЛ), тогда состоявшая из пяти клубов - «Монреаль Канадиенс», «Монреаль Марунз», «Торонто Аренас», «Оттава Сенаторз» и «Квебек Булдогз».

В 1960 году запорожский завод «Коммунар» (теперь «АвтоЗАЗ») выпустил первую партию малолитражных легковых автомобилей «Запорожец».

В 1963 году в Далласе был убит 35-й президент США Джон Кеннеди, когда он вместе со своей женой Жаклин ехал в президентском кортеже по Элм-Стрит. Через 1 час 20 минут после выстрела в Кеннеди был арестован подозреваемый Ли Харви Освальд. В тот же день вечером ему было предъявлено официальное обвинение. Он полностью отрицал свою вину. Два дня спустя, 24 ноября 1963 года, Освальд, выходивший из полицейского участка в сопровождении полицейских, был застрелен владельцем ночного клуба Джеком Руби. Похороны Кеннеди состоялись 25 ноября. Вдоль улиц по маршруту катафалка выстроилось около 800 тысяч человек. Во главе процессии шли Жаклин Кеннеди и братья президента Роберт и Эдвард. Маленькие дети президента, Каролина и Джон Кеннеди-младший, которому в день похорон исполнилось три года, ехали в лимузине немного позади. Гроб на Арлингтонское национальное кладбище был доставлен на пушечном лафете, перед которым вели черного жеребца. В стременах были сапоги, направленные шпорами вперед, а носком назад. Именно так хоронили Авраама Линкольна.

В 1987 году в Чикаго произошел самый известный случай вторжения в телевизионный эфир - во время показа вечерних новостей на канале WGN-TV на экране на 20 секунд появился человек в маске героя научно-фантастического сериала Max Headroom. Нарушителя найти не удалось.

Неофициальные праздники - День сыновей, День психолога, День отогревания в кофейнях, День канифольщиков и День словарей и энциклопедий.

Именины у Александра, Виктора, Ильи, Матроны, Порфирия, Антона, Ильи, Константина и Ивана.

23 ноября

В этот день стартует знаменитая «Черная пятница». Правда, этот день совсем не соответствует своему мрачному названию. Ведь «Черная пятница» – одна из самых ярких пятниц в году, это - день огромных скидок и распродаж, главный праздник для шопоголиков и отличная возможность для тех, кто хочет сэкономить. С «Черной пятницы» в западных странах начинается традиционный рождественский сезон распродаж. Традиция этого безудержного шоппинга возникла в Америке еще в 19 веке, когда крупнейшие торговые сети начали устраивать грандиозные предрождественские распродажи, стимулируя покупателей невероятными размерами скидок, бонусов, особенными подарками и т.д. А сам термин «Черная пятница» появился только в 1966 году в Филадельфии. В Украине «Черная пятница» уже тоже стала традицией, правда, проходит она значительно скромнее. Тем не менее, любителям шоппинга можно пожелать в этот день удачных приобретений.

Символично, что на 23 ноября приходится и Международный день отказа от покупок, как бы напоминание о том, что чрезмерное потребление - опасная общественная тенденция. День провозглашен в противовес «Черной пятнице», когда в массовых давках в самых крупных торговых центрах ежегодно гибнут люди. Идея этого праздника-акции зародилась в Америке в 1992 году. С инициативой отказаться от покупок выступил канадский журналист Калле Ласн. По его мнению, причину финансового кризиса нужно искать не в ликвидности или нерегулируемых рынках, а исключительно в культуре избыточного и бездумного потребления.

23 ноября отмечается Международный день акварели. Инициатором учреждения праздника был мексиканский художник Альфредо Гуати Рохо. Праздник отмечается с 1991 года. Название изобразительной техники происходит от французского и итальянского слов, означающих в переводе «водянистая». А корень слова – «aqua» в переводе с латинского означает «вода». Многие известные художники 19 – начала 20 веков посвятили свое творчество акварели. Сред них - Делакруа, Сезанн, Сарджент, Брюллов, Лагорио, Врубель, Репин, Бенуа, Кандинский.

23 ноября 1852 года в Англии были введены первые в мире почтовые ящики.

В 1921 году в этот день президент США Уоррен Хардинг своим указом запретил докторам прописывать больным пиво в качестве лекарства от простуды и обходить тем самым «сухой закон».

В 1923 году отставной полковник армии США Джейкоб Шик запатентовал первую в мире электробритву. Он вдохновился военной винтовкой с магазином и изобрел бритву со сменными лезвиями, которые хранились внутри ручки бритвы. Механика позволяла заменить старое лезвие, не касаясь поверхности нового. Лезвия поставлялись в кассетах, которые легко вставлялись в бритву. В 1926 году Шик изобрел первую в мире «сухую» электробритву - с вибрирующими лезвиями. В 1929 эта новинка появилась в продаже. Джейкоб Шик является основателем компании «Schick Dry Shaver».

В 1935 году в этот день американский исследователь Линкольн Эллсворт первым в мире пролетел на самолете через всю Антарктиду, от моря Уэдделла до моря Росса.

В 1954 году в США «Дженерал Моторс» выпустила свой 50-миллионный автомобиль - позолоченный спортивный двухместный закрытый «Шевроле».

В 1991 году 23 ноября Фредди Меркьюри, легендарный вокалист рок-группы Queen, официально подтвердил слухи о том, что он болен СПИДом. На следующий день Меркьюри скончался. Большинство ведущих мировых музыкальных рейтинговых агентств назвали Меркьюри «одним из величайших рок-певцов и обладателем одного из величайших голосов за всю историю музыки».

Неофициальный праздник - День вставания с той ноги.

Именины у Родиона, Ивана, Константина, Дениса, Бориса, Петра, Георгия, Клементия, Алексея, Анны, Ольги, Александра и Михаила.

24 ноября

Ежегодно в четвертую субботу ноября в Украине отмечается скорбная памятная дата - День памяти жертв голодомора. Более 20 стран признали Голодомор 1932-33 годов геноцидом украинского народа. Страшная трагедия уничтожила более 5 миллиона украинцев, и это не окончательные данные. В резолюции Европарламента Голодомор назван «ужасным преступлением против народа Украины и человечности». В этот день в нашей стране традиционно объявляется общенациональная минута молчания, а еще в память о жертвах геноцида зажигается свеча памяти, ее символично ставят на подоконник.

В субботу – Международный день моржа, учрежденный в 2008 году по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Совета по морским млекопитающим. Дата выбрана не случайно – именно в последние дни ноября моржи покидают арктическое побережье Чукотского моря и отправляются на зимовку в Берингов пролив, становясь на время своего переселения особенно уязвимыми и нуждающимися в защите. Кроме того, потепление климата привело к тому, что площадь ледяного покрова Земли в последние годы стремительно уменьшается. В результате моржи вынуждены перемещаться со льда на сушу, образуя новые береговые лежбища. Массовое скопление моржей на таких лежбищах приводит к гибели большого количества молодняка. Еще одна проблема - вторжение людей на территорию этих животных. Освоение человеком запасов углеводородов на шельфе Ледовитого океана, развитие навигации – все это ведет к массовой гибели моржей.

В 1859 году в этот день в книжных лавках Лондона в продаже появился зеленый томик книги Чарльза Дарвина под названием «Происхождение видов путем естественного отбора, или Сохранение благоприятных рас в борьбе за жизнь». В ней основной движущей силой эволюции Дарвин назвал естественный отбор и неопределенную изменчивость. Огромный по тем временам тираж в 1250 экземпляров был раскуплен за день, который ознаменовал собой появление в мировой науке теории эволюции живой природы, ставшей краеугольным камнем современной биологии, или дарвинизма.

В 1961 году Генеральной Ассамблеей ООН была принята Декларация о запрещении применения ядерного оружия.

Неофициальный праздник - День угощения домовых молоком.

Именины у Виктора, Викентия, Максима, Стефании, Федора и Евгения.

25 ноября

В воскресенье - Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, учрежденный Генассамблей ООН в 1999 году, но женщины-активистки всего мира отметили его впервые в 1981 году. Исторической предпосылкой стало событие, произошедшее в 1960 году в Доминиканской Республике. По приказу диктатора Рафаэля Трухильо были зверски убиты три сестры Мирабаль, которые были политическими активистками. Кстати, в Канаде ежегодно 6 декабря отмечается Национальный день памяти и действий против насилия над женщинами в память о событиях Монреальского погрома 1989 года, когда 14 женщин были зверски убиты. Символ этого дня - белая ленточка. По сей день насилие в отношении женщин продолжает оставаться глобальной пандемией. По данным ООН, 35% женщин и девочек в мире подвергаются тем или иным формам физического или сексуального насилия, до 30 миллионов девочек в возрасте до 15 лет до сих пор подвержены риску калечащих операций на женских половых органах, 130 миллионов женщин прошли эту процедуру, в основном в Африке и некоторых странах Ближнего Востока, более 700 миллионов женщин во всем мире были выданы замуж еще будучи детьми. И при этом в ряде стран последствия насилия против женщин сохраняются поколениями Поэтому каждый год с 25 ноября по 10 декабря, когда проходит кампания Прав человека, проводятся «16 дней борьбы против насилия в отношении женщин».

25 ноября 1867 года Альфред Нобель, самый известный в мире пацифист, запатентовал динамит. Нобелю принадлежало 355 различных патентов, динамит же является самым известным. После прочтения Нобелем преждевременного некролога, в котором он осуждался за прибыль от продажи оружия, Нобель завещал свое состояние для учреждения премий за самые важные достижения в физике, химии, медицине, литературе и за вклад в укрепление мира. Нобель умер 10 декабря 1896 года на своей вилле от кровоизлияния в мозг. Ему было 63 года. Похоронен на кладбище Норра в Стокгольме. Его имя сохранилось в современных компаниях, таких как Dynamit Nobel и AkzoNobel, которые являются потомками слияний с компаниями, основанными Нобелем.

Неофициальные праздники - День смотрения по сторонам и День расплывчатых лиц.

Именины у Александра, Афанасия, Бориса, Владимира, Даниила, Дмитрия, Ивана, Константина, Льва, Матвея, Николая, Нила, Степана, Елизаветы и Екатерины.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь…

Нана Черная