В "Газпроме" ответили на угрозы США сорвать строительство "Северного потока-2"

Посол США в ЕС Гордон Сондленд заявил, что у президента Дональда Трампа есть "много инструментов", чтобы остановить газопровод "Северный поток-2".

Глава "Газпрома" Алексей Миллер уверен, что проект "Северный поток - 2" будет реализован, несмотря на намерения США сорвать строительство.

Об этом он заявил корреспонденту издания "Коммерсант". Во вторник посол США в ЕС Гордон Сондленд заявил, что у президента Дональда Трампа есть "много инструментов, чтобы остановить газопровод "Северный поток-2".

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"Ну вы же все сами видите - 200 километров уже построили. И остальное достроим", - сказал Миллер.

Ранее сообщалось, что США пригрозили принять меры для остановки "Северного потока-2".