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В "Газпроме" ответили на угрозы США сорвать строительство "Северного потока-2"

10:01, 14 ноября 2018
Мир
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Алексей Миллер / REUTERS

Об этом он заявил корреспонденту издания "Коммерсант". Во вторник посол США в ЕС Гордон Сондленд заявил, что у президента Дональда Трампа есть "много инструментов, чтобы остановить газопровод "Северный поток-2".

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"Ну вы же все сами видите - 200 километров уже построили. И остальное достроим", - сказал Миллер.

Ранее сообщалось, что США пригрозили принять меры для остановки "Северного потока-2".

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Теги: #Россия#Северный поток-2