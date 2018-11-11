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В США разбился легкомоторный самолет, четверо погибших

05:03, 11 ноября 2018
Мир
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Причиной аварии мог стать сердечный приступ у пилота / фото: WHO-Ch HD. 13 News via Twitter

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Об этом сообщает Новое время со ссылкой на полицию.

Согласно сообщению, причиной аварии мог стать сердечный приступ у пилота. Второй пилот пытался совершить аварийную посадку, но это ему так и не удалось.

Шериф округа Гатри сообщил, что самолет упал в 6 километрах от аэропорта Гатри-Центр на пастбище для коров. Связь с самолетом был утеряна почти сразу. Пилот запрашивал аварийную посадку и сообщал, что управление бортом переданы второму пилоту-ученику.

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Теги: #авиакатастрофы в США