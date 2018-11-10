Туск раскритиковал политику Трампа в отношении ЕС

По мнению президента Евросовета Дональда Туска, Дональд Трамп без должного "энтузиазма" относится к объединенной Европе.

Президент Европейского совета Дональд Туск раскритиковал политику президента США Дональда Трампа в отношении ЕС.

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Выступая сегодня в польской Лодзи Туск заявил, что американский лидер выступает против "единой и сильной Европы", сообщает Deutsche Welle.

Нынешняя американская администрация является первой в истории, которая относится к объединенной Европе без особого "энтузиазма", и это "мягко сформулировано", сказал европейский лидер.

По словам Туска, в своих обвинениях в адрес Трампа он основывается на фактах, а не на пропаганде. В частности, Туск напомнил об участии американского президента в июньском саммите G7 в канадском Квебеке. Трамп "практически собственной рукой" вычеркнул из итогового заявления саммита до сих пор всегда присутствовавший пассаж о том, что участники уважают порядок, базирующийся на принципах и ценностях "Большой семерки", отметил глава Евросовета.