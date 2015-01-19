Сенатор США: Америка должна дать Украине "более серьезное" оружие

Об этом он заявил в эфире телеканала CNN, передает РИА Новости

"Я считаю, что администрация (США – ред.) должна рассмотреть возможность поставки украинцам оборонного вооружения на более серьезных уровнях. Это должно помочь им в борьбе, которая, нужно признать, в ближайшее время не завершится", — заявил Мерфи.

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Также он подчеркнул, что необходимо продолжать настаивать на том, чтобы Белый дом "поддержал эту точку зрения", поскольку экономические санкции против России не достигают своих целей. Кроме того, сенатор положительно оценил действия украинского правительства.



