Сенатор США: Америка должна дать Украине "более серьезное" оружие
00:03, 19 января 2015Мир
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Сенатор от Демократической партии Кристофер Мерфи заявил о том, что президенту США Бараку Обаме следует пересмотреть позицию относительно военной помощи Украине и начать поставки "оборонного вооружения на некоторых более серьезных уровнях".
Сенатор США считает, что Америка должна дать Украине "более серьезное" оружие / Фото : REUTERS
Об этом он заявил в эфире телеканала CNN, передает РИА Новости
"Я считаю, что администрация (США – ред.) должна рассмотреть возможность поставки украинцам оборонного вооружения на более серьезных уровнях. Это должно помочь им в борьбе, которая, нужно признать, в ближайшее время не завершится", — заявил Мерфи.
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Также он подчеркнул, что необходимо продолжать настаивать на том, чтобы Белый дом "поддержал эту точку зрения", поскольку экономические санкции против России не достигают своих целей. Кроме того, сенатор положительно оценил действия украинского правительства.
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