В захваченном отделении почты под Парижем освободили заложников

Вооруженного автоматом Калашникова злоумышленника, который к тому же имел при себе несколько гранат, задержали правоохранители, сообщает ТСН.ua со ссылкой на Agence France-Presse.

Читайте такжеНедалеко от Парижа в здании почты захватили заложников

Полиция сообщила, что заложники не пострадали. По информации телеканала BFMTV, мужчина вышел добровольно, не прозвучало ни одного выстрела, передает Би-би-си.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в захвате заложников известен сотрудникам правоохранительных органов мелкими преступлениями. По информации France info он был эмоционально неуравновешенным.