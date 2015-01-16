В захваченном отделении почты под Парижем освободили заложников
16:30, 16 января 2015Мир
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В отделении почты под Парижем освободили захваченных заложников. Мужчина, который их захватил, сдался полиции.
REUTERS
Вооруженного автоматом Калашникова злоумышленника, который к тому же имел при себе несколько гранат, задержали правоохранители, сообщает ТСН.ua со ссылкой на Agence France-Presse.
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Полиция сообщила, что заложники не пострадали. По информации телеканала BFMTV, мужчина вышел добровольно, не прозвучало ни одного выстрела, передает Би-би-си.
Ранее сообщалось, что подозреваемый в захвате заложников известен сотрудникам правоохранительных органов мелкими преступлениями. По информации France info он был эмоционально неуравновешенным.
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