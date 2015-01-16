В России и оккупированном Крыму хотят запретить продавать алкоголь лицам, не достигшим 21 года
14:06, 16 января 2015Мир
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В шести регионах России могут ввести запрет на продажу алкоголя тем, кто еще не достиг 21 года.
В РФ могут ввести запрет на продажу алкоголя лицам, моложе 21 года / Фото УНИАН
В шести регионах России и аннексированном Крыму намерены повысить минимальный возраст для продажи алкоголя с 18 лет до 21 года.
Об этом региональные органы власти сообщили в письмах в Общественную палату (ОП) РФ, ранее разославшей в регионы рекомендации ввести такую меру, сообщает российское издание "Известия".
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О поддержке «закона 21» заявили власти Чеченской Республики, Тульской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Хабаровского, Ставропольского и Камчатского краев, а также оккупанты в аннексированном Россией Крыму.
Издание отмечает, что Тамбовская и Астраханская области запрет поддержать отказались.
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