В России и оккупированном Крыму хотят запретить продавать алкоголь лицам, не достигшим 21 года

В шести регионах России и аннексированном Крыму намерены повысить минимальный возраст для продажи алкоголя с 18 лет до 21 года.

Об этом региональные органы власти сообщили в письмах в Общественную палату (ОП) РФ, ранее разославшей в регионы рекомендации ввести такую меру, сообщает российское издание "Известия".

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О поддержке «закона 21» заявили власти Чеченской Республики, Тульской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Хабаровского, Ставропольского и Камчатского краев, а также оккупанты в аннексированном Россией Крыму.

Издание отмечает, что Тамбовская и Астраханская области запрет поддержать отказались.