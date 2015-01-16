В Иркутской области на остановке прогремел взрыв мощностью более килограмма тротила (фоторепортаж)

Мощность взрыва, произошедшего вчера, 15 января, на остановке в Ангарске Иркутской области в России, составила более 1 кг в тротиловом эквиваленте, сообщает в пятницу Бодайбинская администрация, передает российское агентство ТАСС.

"На месте происшествия определено, что произошел взрыв самодельного взрывного устройства (СВУ). Предварительно специалистами-взрывотехниками было установлено, что СВУ имело оболочку в виде цилиндра, было начинено поражающими предметами в виде болтов и гаек, мощность составила более 1 кг в тротиловом эквиваленте, имелись электронные микросхемы и источник питания (аккумулятор). Возможный способ приведения в действие - дистанционный либо контактный. Взрывное устройство находилось в полимерном пакете синего цвета", - говорится в сообщении.

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Полиция Иркутской области заявила, что не распространяла информацию о взрывном устройстве, сработавшем в четверг на остановке общественного транспорта в Ангарске.

Источником для бодайбинских властей стал документ, подписанный заместителем начальника полиции ГУ МВД России по Иркутской области полковником И.А.Берковиц. "Он поступил в администрацию в четверг по факсу", - сообщила ТАСС главный специалист по связям с общественностью администрации Бодайбо и района Светлана Балаева.

Ранее сообщалось, что версия теракта следственным управлением пока не рассматривается.

Взрыв на остановке общественного транспорта в 211-м квартале Ангарска прозвучал в четверг 15 января около 8:35 по местному времени; пострадали двое прохожих, один из них был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.