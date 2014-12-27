Мощность ночного взрыва в Одессе оценили в килограмм тротила

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МВД в Одесской области, в руках неизвестного взорвалось устройство, ориентировочной мощности – эквивалент 1 кг тротила.

По словам представителя управления, взрывы аналогичной мощности были во время терактов против движения «Волонтерская сотня» и магазина «Патриот», реализующего товары с патриотической символикой.

Взрыв прогремел в 4.30, сообщение о нем поступило в милицию спустя 20 минут.

Читайте такжеСМИ: Взрыв на берегу моря под Мариуполем 23 декабря мог быть диверсией (фото)«Предполагается, что неизвестный нес взрывчатку в руках, исходя из повреждений, которые он получил. В частности, у него оторваны рука, нога, другая нога – «висит на волоске», сильно повреждено лицо, голова… На месте происшествия продолжают работать эксперты», - сказали в управлении.

В определенной степени работа правоохранителей осложнена метелью.

Классификация случившегося станет известна позднее.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью на улице Сегедской в Одессе прогремел взрыв, в результате которого погиб мужчина.

Предварительным расследованием установлено, что по улице передвигался неустановленный гражданин в возрасте до 45 лет, и скорее всего, переносил в руках взрывное устройство. Во время движения произошел неконтролированный взрыв, в результате которого изуродованное тело мужчины взрывной волной отбросило на десять метров на проезжую часть улицы.

Кроме данного мужчины, личность которого пока не установлена, никто из других граждан не пострадал.

3 декабря в центре Одессы был взорван магазин «Патриот», 10 декабря - помещение в бизнес-центре, в котором располагалось общественное движение «Волонтерская сотня», помогающее украинским военнослужащим.