СМИ: РФ увеличит финансирование Russia Today и «Россия сегодня» на 23 миллиарда рублей

Предполагается, что в 2015-2017 годах в рамках госпрограммы «Информационное общество» финансирование увеличат на 23,3 млрд. рублей, пишет ТАСС.

Финансирование идет по статье «Участие России в международном информационном обмене». Согласно текущей версии программы, за три года на эти цели планировалось потратить 45,7 млрд. рублей бюджетных средств. В новой версии финансирование предусмотрено на уровне 69 млрд. рублей.

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Как сообщает издание, цель финансирования – «расширение участия Российской Федерации в международном информационном обмене, обеспечение защиты национальных интересов Российской Федерации информационной сфере, осуществление международного сотрудничества в сфере СМИ, формирование объективного образа России за рубежом».

«Предлагаемая новая редакция увеличения финансирования по отношению к действующему паспорту программы обусловлена принятыми правительственными решениями по поддержке мероприятий Роспечати в области СМИ, в частности участия России в международном информационном обмене», – сообщили в пресс-службе Минкомсвязи.

Эффективность работы будет оцениваться по показателям аудитории телеканала Russia Today, общему количеству часов вещания МИА «Россия сегодня» в сутки на зарубежную аудиторию, а также цитируемости в иностранных СМИ.