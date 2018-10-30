Дания подозревает разведку Ирана в планировании покушения на датской территории

Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен назвал заговор «совершенно неприемлемым».

Власти Дании заявили во вторник, что подозревают иранскую разведку в планировании покушения на лидера действующей в Иране арабской оппозиционной группировки на территории Дании.

В связи с заговором в Швеции 21 октября был арестован гражданин Норвегии иранского происхождения, сообщает Голос Америки со ссылкой на шведскую полицию. Задержанного экстрадировали в Данию.

Как сообщил глава датской разведки Финн Борх Андерсен, объектом покушения был лидер датского подразделения «Арабского движения борьбы за освобождение Ахваза» (ASMLA).

Организация добивается создания независимого государства для этнических арабов в богатой нефтяными ресурсами иранской провинции Хузестан.

«Мы имеем дело с иранской разведслужбой, которая планирует атаку на территории Дании. Разумеется, мы не можем этого допустить и не допустим», – сказал Андерсен на пресс-конференции.

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Министерство иностранных дел Ирана пока не дает комментариев: во вторник в стране государственный праздник.

По словам Андерсена, задержанный гражданин Норвегии, представ перед судом, не признал свою вину в содействии планам иностранной разведки по совершению убийства на территории Дании.

Арабы составляют меньшинство в Иране, населенном преимущественно этническими персами. Некоторые из них считают, что живут под персидской оккупацией, и хотят независимости или автономии.

Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен назвал заговор «совершенно неприемлемым». «Правительство даст ответ Ирану и обсуждает с европейскими партнерами дальнейшие меры», – написал он в «Твиттере».

Напомним, ранее РосСМИ назвали имя третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей. Великобритания может объявить соучастником "Петрова" и "Боширова" в покушении на Скрипалей 45-летнего "Сергея Федотова".