Звезда фильмов ужасов: в США скончался известный голливудский актер

Джеймс Карен умер в Лос-Анджелесе в возрасте 94 лет.

В США в своем доме в Лос-Анджелесе в возрасте 94 лет скончался легендарный актер, звезда фильмов ужасов Джеймс Карен.

Как сообщает The Hollywood Reporter, Карен посвятил кино 70 лет своей жизни. За это время он успел исполнить более 200 ролей.

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Больше всего актер известен по фильмам "Полтергейст", "Возвращение живых мертвецов", "Возвращение супермена", "Уолл-Стрит" и "Малхолланд Драйв".

За свой вклад в киноиндустрию фильмов ужасов Карен в 1998 году получил почетную премию "Сатурн".

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