New York Times: США начали первую кибероперацию против России

Американское военное подразделение пытается остановить попытки Москвы повлиять на среднесрочные выборы.

Киберкомандование США нацелилось против отдельных оперативников России, пытаясь не позволить им распространять дезинформацию и вмешиваться в выборы.

Об этом пишет New York Times, добавляя, что обнаруженным российским пользователям сообщают, что американские военные разоблачили их и следят за их работой. Американская кампания стартовала в последние дни. Это первая кибероперация, цель которой защитить американские выборы, которые пройдут в ноябре.

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Информация об американской операции появилась на фоне объявления Департамента юстиции США о том, что Москва ведет «информационную войну» с целью изменить ход среднесрочных выборов в Конгресс, а также о значительной угрозе со стороны Москвы, которую испытывает американское правительство. В Департаменте обороны США не говорят, как много российских оперативников оказались под его прицелом. Также не объясняется, каким образом Киберкомандование сообщает россиянам о том, что их попытки повлиять на американское общество разоблачили.

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Издание отмечает, что американская операция кажется весьма умеренной, если учесть, насколько сложные и широкие кампании по распространению дезинформации в США организовывает Россия.