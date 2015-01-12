Президент Южной Кореи заявила о готовности встретиться с Ким Чен Ыном

Об этом она заявила во время традиционной новогодней пресс-конференции, сообщает ТАСС.

"Я могу встретиться с кем угодно, если необходимо, чтобы открыть путь для мирного объединения", - указала Пак Кын Хе. По ее словам, такая встреча могла бы заложить основы для возможного мирного объединения двух Корей.

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Президент РК отметила, что КНДР должна продемонстрировать искренность своих намерений и предпринять шаги в области денуклеаризации.

В 2000 и 2007 годах состоялись два межкорейских саммита, в ходе которых с тогдашним лидером КНДР Ким Чен Иром встречались южнокорейские экс-президенты Ким Дэ Чжун и Но Му Хён.

Ранее КНДР согласилась с ликвидацией своих программ создания ядерного оружия. Тем не менее, в 2006, 2009 и 2013 годах страна провела подземные ядерные испытания, после чего ООН ввела в отношении Пхеньяна санкции.

На днях КНДР предложила временно отказаться от проведения ядерных испытаний в обмен на обещание со стороны США и Южной Кореи не устраивать в этом году совместные военные маневры. Вашингтон это предложение отверг.