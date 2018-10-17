Евросоюз готов продлить на год переходный период для Brexit

На переговорах о "Брекзите" Евросоюз идет на уступки Великобритании. Глава делегации ЕС Мишель Барнье предложил продлить срок переходного периода после "Брекзита" на один год.

В спорах об условиях упорядоченного выхода Великобритании из Евросоюза ("Брекзита") ЕС выразил готовность пойти на уступки Лондону.

Глава делегации ЕС Мишель Барнье предложил продлить на один год срок переходного периода после "Брекзита", в течение которого для граждан и предприятий не произойдет никаких изменений, сообщает DW.

Взамен Брюссель ожидает, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пойдет на уступки в вопросе об ирландской границе.

До сих пор Евросоюз настаивал на завершении переходного периода к концу 2020 года. Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн также высказался за продление переходного периода после "Брекзита". "Если будет добавлен еще один год, это не повредит Европе, как, надеюсь, и Великобритании", - сказал он в интервью немецкой радиостанции Deutschlandfunk 17 октября.

Читайте такжеТуск заявил о высокой вероятности нерегулируемого Brexit

В преддверии открывающегося вечером 17 октября в Брюсселе саммита Евросоюза Ассельборн исключил возможность быстрого прорыва. "Я исключаю даже чудо", - сказал он, хотя и выразил уверенность в том, что к декабрю стороны договорятся о будущих отношениях. Жан Ассельборн предупредил, что если этого не случится, то будут потеряны десятки тысяч рабочих мест.

В настоящее время переговоры об условиях "Брекзита" находятся в тупике. Главы государств и правительств стран ЕС надеются, что нынешний саммит придаст этому диалогу новый импульс. Наблюдатели не исключают, что предложение Барнье может привести к прорыву на переговорах.