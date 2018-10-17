цей матеріал доступний українською

Евросоюз готов продлить на год переходный период для Brexit

11:34, 17 октября 2018
Мир
407 0
Иллюстрация / REUTERS

Глава делегации ЕС Мишель Барнье предложил продлить на один год срок переходного периода после "Брекзита", в течение которого для граждан и предприятий не произойдет никаких изменений, сообщает DW.

Взамен Брюссель ожидает, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пойдет на уступки в вопросе об ирландской границе.

До сих пор Евросоюз настаивал на завершении переходного периода к концу 2020 года. Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн также высказался за продление переходного периода после "Брекзита". "Если будет добавлен еще один год, это не повредит Европе, как, надеюсь, и Великобритании", - сказал он в интервью немецкой радиостанции Deutschlandfunk 17 октября.

Читайте такжеТуск заявил о высокой вероятности нерегулируемого Brexit

В преддверии открывающегося вечером 17 октября в Брюсселе саммита Евросоюза Ассельборн исключил возможность быстрого прорыва. "Я исключаю даже чудо", - сказал он, хотя и выразил уверенность в том, что к декабрю стороны договорятся о будущих отношениях. Жан Ассельборн предупредил, что если этого не случится, то будут потеряны десятки тысяч рабочих мест.

В настоящее время переговоры об условиях "Брекзита" находятся в тупике. Главы государств и правительств стран ЕС надеются, что нынешний саммит придаст этому диалогу новый импульс. Наблюдатели не исключают, что предложение Барнье может привести к прорыву на переговорах.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Евросоюз#Великобритания#Brexit