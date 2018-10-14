В США произошла перестрелка на детском празднике
В американском штате Техас на праздновании детского дня рождения произошла перестрелка, в результате которой погибли четыре человека.
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Об этом передает американский телеканал CNN со ссылкой на представителя департамента общественной безопасности.
По имеющимся данным, жертвами перестрелки стали четверо мужчин в возрасте от 20 до 62 лет, причем у троих из них фамилия совпадает. Также сообщается, что еще один человек получил ранения и находится в критическом состоянии, однако, по словам медиков, угрозы его жизни нет.
В департаменте отметили, что перестрелка произошла из-за разногласий между двумя семьями во время дня рождения годовалого ребенка. Один человек задержан.
Напомним, ранее сообщалось, что в США в стрельбе на поминках пострадали семь человек.