На заводе в Санкт-Петербурге произошел взрыв, пострадали четыре человека

Предприятие является крупнейшим российским разработчиком и производителем пассивных электронных компонентов, в том числе оборонного назначения.

Четыре человека пострадали в четверг при взрыве на заводе "Кулон" в Санкт-Петербурге.

Об этом со ссылкой на городской комитет по здравоохранению сообщает ТАСС.

"В результате ЧП, которое было квалифицировано как взрыв, пострадали четверо мужчин", - сказали в комитете.

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По данным властей, медики оценили состояние пострадавших как среднетяжелое и легкое.

По предварительным данным, разорвался снаряд времен Второй мировой войны, который принес один из сотрудников предприятия, сообщает "Санкт-Петербург".

Как указано на сайте предприятия, "Кулон" является крупнейшим отечественным разработчиком и производителем пассивных электронных компонентов, в том числе специального (то есть оборонного) назначения. Завод может изготавливать многослойные и трубчатые керамические конденсаторы и проходные фильтры.

Как сообщал УНИАН, в конце августа в в Нижегородской области РФ произошел взрыв на оборонном заводе.